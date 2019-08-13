115 килограммов некачественных булок изъяли с калужских прилавков за полгода

13.08.2019 12:03 283

За прошедшие полгода Роспотребнадзор проверил 75 производителей хлебобулочных изделий, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 13 августа. У изготовителей некачественной продукции не выявили. За тот же период, с прилавков торговых точек было снято с продажи 115,6 килограммов некачественных булок и кондитерки. Виновные должностные лица были оштрафованы на общую сумму 123 тысячи рублей. Фото: Pixabay.com



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