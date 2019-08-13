Жители Обнинска оплатят ремонт крыш

13.08.2019 08:12 445

Около 90 миллионов рублей потратят в этом году на ремонт крыш в наукограде. Капитальный ремонт крыш осуществляется за счет взносов собственников помещений.

Как сообщается на сайте администрации города, всего планируется отремонтировать 33 крыши, из которых 19 с плоской кровлей и 14 со скатной.

На крышах с плоской кровлей ведутся работы по разуклонке и цементной стяжке, устройству верхнего кровельного покрытия, ремонту вентканалов и будок выхода на кровлю, ограждению кровли, работы по устройству водосточной системы и молниезащиты.

На скатных кровлях предусмотрено устройство гидроизоляции, обрешетки, выходов на кровлю, новой стропильной и водосточной системы.

На данный момент на 23 крышах работы выполнены более чем на 50%.

Фото: www.admobninsk.ru