Роспотребнадзор расскажет все о молоке

12.08.2019 14:00 168

С 12 по 25 августа пройдет Всероссийская «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, связанных с новыми правилами размещения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях.

Получить консультации и разъяснения можно через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43.

Номера телефонов Управления: 55-87-78, 55-46-92, 655-20-24.

Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Также можно обратиться в Консультационный центр информирования и консультирования граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» по телефону 8 (4842) 57 - 11 - 87.

Фото: pxhere.com.