Житель Думиничей украл мотоцикл и разобрал его по частям

12.08.2019 12:19 214

В полицию обратился житель Сухиничей, который сообщил, что у него украли мотоцикл, сообщает пресс-служба регионального УМВД 12 августа.

«Железный конь» был припаркован возле одного из домов, а позже обнаружен в лесу, но уже в разобранном виде.

Полицейские задержали подозреваемого в краже: им оказался ранее судимый молодой человек. Он откатил приглянувшийся мотоцикл, где снял с него колесо, топливный бак и выхлопную систему, причинив тем самым ущерб на сумму 18 тысяч рублей.

Все комплектующие удалось обнаружить дома у злоумышленника.

Фото: pxhere.com.