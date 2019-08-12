Мошенник обманул женщину-инвалида

12.08.2019 10:20 271

В Калуге задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве при оказании услуг по установке заборов,сообщает пресс-служба регионального УМВД 12 августа.

Мужчина разместил в Интернете объявление об оказании различных видов строительных услуг. Пообещав установить забор калужанке, инвалиду 2 группы, он взял у женщины 35 тысяч рублей и перестал выходить на связь. В прошлом году горе-строитель уже был осужден по 14 эпизодам за аналогичные преступления. Теперь мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела, он проверяется на причастность и к другим преступлениям.

Фото: pxhere.com.