В Кременках торговали контрафактом

12.08.2019 10:30 358

Жители Кременок Жуковского района пожаловались полицейским, что в одной из торговых точек города продается контрафакт. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки информация подтвердилась. Полицейские установили, что в торговой точке продается продукция, маркированная товарными знаками трех известных фирм-производителей. Экспертиза подтвердила наличие контрафактности. Таким образом, правообладателям причинен материальный ущерб на сумму более 850 тысяч рублей.

Отвечать по закону теперь придется 34-летнему предпринимателю.

Фото: pxhere.com.