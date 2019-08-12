Семейная ссора закончилась уголовным делом

12.08.2019 08:30 401

В дежурную часть в Балабанове поступило сообщение о семейном конфликте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На месте происшествия полицейские узнали, что 54-летний мужчина ударил свою 49-летнюю сожительницу и угрожал ей убийством.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, за угрозу убийством он может попасть в тюрьму на 2 года.

Фото: pxhere.com.