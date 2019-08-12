Сосед выпил все спиртное из чужого холодильника

12.08.2019 09:00 361

Жительница Малоярославца обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу трех бутылок со спиртным, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Найти подозреваемого оказалось легко: это ранее судимый сосед женщины, который заметил, что в ее доме не горит свет. Тогда мужчина влез в дачный дом через окно, похитил из холодильника бутылки с шампанским, виски и водкой. Уже позже на своем участке любитель горячительного выпил похищенное, а бутылки выбросил в мусорный контейнер и лег спать.

Мужчина сознался в содеянном, раскаялся и пообещал возместить материальный и моральный вред своей соседке. Однако за кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.