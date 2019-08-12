Кировчанин украл крышки с люков и сдал на металлолом

12.08.2019 08:02 312

В Кирове неизвестный украл чугунные крышки со смотровых колодцев, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался местный житель 1987 года рождения. Мужчина признался, что сдал крышки в пункт металлолома, деньги планировал потратить.

Но теперь ему придется отвечать по закону: за кражу мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.