Кировчанин украл крышки с люков и сдал на металлолом

В Кирове неизвестный украл чугунные крышки со смотровых колодцев, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался местный житель 1987 года рождения. Мужчина признался, что сдал крышки в пункт металлолома, деньги планировал потратить.
Но теперь ему придется отвечать по закону: за кражу мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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