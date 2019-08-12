В Спас-Деменском районе взорвали сразу два боеприпаса военных времен

12.08.2019 07:00 305

В деревне Лазенки Спас-Деменского района спасатели обезвредили противотанковую мину ТМi 35, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

А в деревне Павлиново, также Спас-Деменского района, взорвали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны размером 76 мм. Спасатели напоминают, что нужно делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.