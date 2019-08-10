Три легковушки столкнулись на Грабцевском шоссе

10.08.2019 11:40 195

Около 9 утра на Грабцевском шоссе в Калуге столкнулись три легковушки, сообщает пресс-служба областного МЧС 10 августа.

В ДТП с автомобилями «Хёндай», «Лада Гранта» и «Ауди» есть пострадавшие. Помощь им на месте оказывали сотрудники скорой помощи, а также ГИБДД и спасатели: всего 8 человек и 3 единицы техники. Точные причины предстоит выяснить автоинспекторам.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.