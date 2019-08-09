Прокуратура через суд обязала сельских чиновников отремонтировать дороги

09.08.2019 17:49 52

Прокуратура Ферзиковского района выявила, что 2 сельские администрации не запланировали ремонт дорог, хотя дорожное полотно имеет выбоины и просадки. В районный суд было направлено 2 исковых заявления, чтобы обязать чиновников привести дороги в соответствие с ГОСТом, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 9 августа. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Фото: Pixabay.com



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