Завод в Ферзиково переработал 6 тысяч тонн отходов в цемент

09.08.2019 17:33 86

Завод по производству цемента, расположенный в Ферзиково, в июле переработал 6 109 тонн отходов, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска в пятницу, 9 августа.

Отсортированный мусор подается в печи, где сжигается и образует клинкер - промежуточный продукт при производстве цемента.

На данный момент такая технология позволяет сэкономить до 14% природного газа.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.