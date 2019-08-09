Завод в Ферзиково переработал 6 тысяч тонн отходов в цемент

Завод по производству цемента, расположенный в Ферзиково, в июле переработал 6 109 тонн отходов, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска в пятницу, 9 августа.
Отсортированный мусор подается в печи, где сжигается и образует клинкер - промежуточный продукт при производстве цемента.
На данный момент такая технология позволяет сэкономить до 14% природного газа.
Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.
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