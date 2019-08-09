Прокуратура и МЧС выявили нарушения в летнем детском лагере

Прокуратура Калуги совместно со специалистом МЧС провели проверку в детском лагере «Витязь», сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 9 августа.
Были выявлены многочисленные нарушения.
Так, при осмотре мясо-рыбного цеха на одном из столов отсутствовала маркировка, журналы бракеража и осмотра персонала заполнялись нерегулярно.
В части пожарной безопасности обнаружилось, что одна дверь на пути аварийного выхода была неисправна. Кроме того, в столовой не везде были обозначены пути эвакуации и выходы.
В результате, в отношении должностных лиц возбудили административные дела. Материалы направили на рассмотрение в контролирующие органы.
Фото: Pixabay.com
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