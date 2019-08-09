7-летняя девочка пострадала при ДТП в Хвастовичах

09.08.2019 12:16 160

В четверг, 8 августа, около 14:30 произошло ДТП на улице Строителей в Хвастовичах. По предварительным данным, 61-летний водитель SSANGYONG допустил наезд на пешехода, девочку 7 лет, сообщила пресс-служба ГИБДД. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Калужской области.



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