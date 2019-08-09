Полицейские задержали 50-летнего «закладчика» с поличным

09.08.2019 12:07 213

В Дзержинском районе полицейские задержали 50-летнего мужчину при попытке сделать «закладку», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 9 августа. У мужчины изъяли сверток с марихуаной весом 8,75 грамм. Кроме того, при обыске в гараже у задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли более 420 грамм каннабиса. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по двум статьям. Расследование продолжается. Фото: Pixabay.com



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