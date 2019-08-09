Драка между девушками обернулась уголовным делом против парня

09.08.2019 10:35 367

Между двумя жительницами Козельска вспыхнул конфликт, из-за которого дамы подрались.

Вскоре после инцидента 20-летней участнице драки позвонил неизвестный мужчина, который представился полицейским и потребовал денег, чтобы не заводить на нее дело.

Девушка перечислила требуемые 2 700 рублей на указанный счет. Но через некоторое время звонок с требованием денег повторился.

Тогда гражданка обратилась в полицию.

Оперативники установили, что звонил 27-летний местный житель, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 9 августа.

Мужчина дал признательные показания и сообщил, что на звонки его подговорила вторая участница драки.

Теперь молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы за мошенничество.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.