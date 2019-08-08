КАМАЗ сбил пешехода на улице Болдина

08.08.2019 17:35 226

Сообщение о ДТП на улице Болдина в Калуге поступило в 14 часов 36 минут. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, КАМАЗ наехал на пешехода, последнему понадобилась медицинская помощь.

Помимо медиков, на месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.