Нетрезвых водителей вновь будут ловить на калужских дорогах

08.08.2019 16:45 273

Калужские автоиснпекторы вновь проверят любителей сесть за руль подшофе. Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет 9, 18 и 24 августа, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

На одном из выбранных участков будут проверять всех, кто покажется подозрительным инспекторам. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение не соответствует обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. движение.

За полгода только в Калуге зарегистрировано 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли, 334 человека получили ранения различной степени тяжести.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 21 ДТП, в которых 3 человека погибли, 37 – пострадали.

Фото: pxhere.com.