Прокуроры потребовали оградить опасный объект в Людинове

08.08.2019 12:35 191

Людиновская городская прокуратура внесла представление местной школе-интернату об ограждении полуразрушенного здания очистных сооружений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 августа.

Раньше опасный объект находился на балансе «Людиновской школы-интерната». Однако никаких мер по ограждению объекта принято не было. Городской прокурор направил в суд исковое заявление. Возможно, после вмешательства суда, попасть на территорию бывших очистных будет не так просто, как сейчас.