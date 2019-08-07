Прокуратура выявила 2-миллионную задолженность по зарплате

07.08.2019 18:45 268

Прокуратура Дзержинского района выявила, что МУП «Благоустройство п. Товарково» задолжало своим работникам более 2 миллионов зарплаты.

Руководителя предприятия обязали устранить выявленное нарушение.

Кроме того, в мировой суд в июле было направлено 48 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

В результате, сотрудникам организации выплатили 380 тысяч зарплатного долга.

Дальнейшее погашение задолженности находится на контроле у прокуратуры.

Фото: Pixabay.com