Автоцистерна смяла «Ларгус» на Грабцевском шоссе

07.08.2019 16:57 351

В среду, 7 августа, около трех часов дня на Грабцевском шоссе в Калуге столкнулись бензовоз «Мерседес» и автомобиль «Лада Ларгус». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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