Жители Воскресенска стали получать очищенную воду

«Водоканал» построил станцию очистки в селе Воскресенск Кировского района.
Вода из природной скважины, которая подавалась жителям, имела повышенное содержание железа.
Теперь станция подает сельчанам чистую питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН, сообщила пресс-служба предприятия в среду, 7 августа.
Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
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