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Малоярославецкие полицейские задержали дачного вора

07.08.2019 12:15 0 67
Малоярославецкие полицейские задержали дачного вора

34-летний житель Малоярославецкого района подозревается в совершении серии краж из частных домовладений, сообщила пресс-служба МВД в среду, 7 августа.

Злоумышленник успел обокрасть три дачи, где похитил электроинструменты на сумму более 75 тысяч рублей.

Кроме того, фигурант стащил 10 трехлитровых банок с соленьями.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com


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