Иномарка вспыхнула в полночь в Балабаново

07.08.2019 10:46 146

Около полуночи в среду, 7 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Балабаново. Загорелся автомобиль «Киа», припаркованный на улице 1-го Мая, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 4 пожарных и 1 спецмашина. Огонь ликвидировали, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей