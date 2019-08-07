Восточная плодожорка облюбовала турецкие персики

07.08.2019 07:17 259

Больше девяти тонн персиков из Турции пришлось запретить к ввозу в Калужскую область из-за Восточной плодожорки.

Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя при проведении карантинного фитосанитарного контроля в Ворсино Боровского района.

Плодожорка повреждает побеги и плоды всех плодовых пород, предпочитая персик, айву, грушу. Наносит вред сливе, вишне, черешне, миндалю, абрикосу, яблоне. В Европе этот вид повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50% плодов груш, сообщается на сайте регионального Россельхознадзора.

Фото: pxhere.com.