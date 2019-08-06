На Малинниках загорелся счетчик в подъезде

06.08.2019 14:35 310

Утром 6 августа в одном из домов на переулке Малинники в Калуге произошел пожар, сообщает пресс-служба областного МЧС. Произошло загорание электрического счетчика на лестничной клетке, никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекались 13 человек и 4 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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