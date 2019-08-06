Ветераны МЧС посоревнуются в рыбной ловле

7 августа состоятся открытые соревнования по ловле рыбы на удочку с поплавком среди ветеранов регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.
Победителей будут определять в двух номинациях:
- «самый удачный рыболов», за самую крупную выловленную рыбу;
- «самый рыбацкий коллектив», за наибольший улов среди команд.
Мероприятие пройдет на территории охотничье – рыболовной базы «Рождественские пруды».
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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