Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 06 августа
$ 65.05 0.41
72.37 0.67
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Ветераны МЧС посоревнуются в рыбной ловле

06.08.2019 08:06 0 109
Ветераны МЧС посоревнуются в рыбной ловле

7 августа состоятся открытые соревнования по ловле рыбы на удочку с поплавком среди ветеранов регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Победителей будут определять в двух номинациях:

- «самый удачный рыболов», за самую крупную выловленную рыбу;

- «самый рыбацкий коллектив», за наибольший улов среди команд.

Мероприятие пройдет на территории охотничье – рыболовной базы «Рождественские пруды».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Извинения не помогли: главврач КБ№8 уволен 06.08.2019 09:08

Дорожника оштрафовали на 20 тысяч за колею на дороге 06.08.2019 06:50

Новую плотину построили на Поповском роднике 05.08.2019 20:55

«Ниссан» сбил прохожего на Советской улице в Калуге 05.08.2019 20:29

Злостный алиментщик получил 7 месяцев исправительных работ 05.08.2019 20:14

«Семерка» и «Фольксваген» столкнулись в Медыни 05.08.2019 17:13

39-летнего педофила осудили на 13 лет «строгача» 05.08.2019 17:07

Директора автомастерской оштрафовали на 20 тысяч 05.08.2019 16:31

Бесплатные правовые консультации проведут в Козельске 05.08.2019 16:11

Обнинские волейболистки взяли очередное «золото» 05.08.2019 14:21

Народные новости
3550 16
victor61
3630 2
pozor
1142 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

«Архстояние» 2019: лэнд-арт, технологии и современная опера

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

Покупка ритуальных товаров: как не допустить ошибку?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.