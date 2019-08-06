Ветераны МЧС посоревнуются в рыбной ловле

06.08.2019 08:06 109

7 августа состоятся открытые соревнования по ловле рыбы на удочку с поплавком среди ветеранов регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства. Победителей будут определять в двух номинациях: - «самый удачный рыболов», за самую крупную выловленную рыбу; - «самый рыбацкий коллектив», за наибольший улов среди команд. Мероприятие пройдет на территории охотничье – рыболовной базы «Рождественские пруды». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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