Новую плотину построили на Поповском роднике

05.08.2019 20:55 62

Сотрудники нацпарка «Угра» построили новую плотину на роднике в деревне Поповка Юхновского района, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник, 5 августа.

Прежнее сооружение частично разрушилось.

Для того, чтобы начать стройку, пришлось осушить существующий пруд.

При этом сотрудники нацпарка обнаружили на дне новые родники.

А в заболоченной, но теперь подсохшей части пруда, среди камышовых зарослей впервые стали заметны «тропы» бобров.

После окончания всех работ водоем снова заполнится водой из источников.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».