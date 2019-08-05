Обнинские волейболистки взяли очередное «золото»

05.08.2019 14:21 242

В воскресенье, 4 августа, в Пскове завершился чемпионат России по пляжному волейболу. В состязаниях приняли участие более 80 спортсменов, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 5 августа. Обнинские волейболистки Мария Воронина и Мария Бочарова прошли турнир без поражений и стали победительницами соревнований. Фото: новостной портал Obninsk.Name



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