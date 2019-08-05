Главврач обнинской больницы вспылил, но потом извинился

05.08.2019 14:08 559

На днях состоялся разговор журналистки новостного портала Obninsk.Name с главврачом обнинской КБ№8.

Высокопоставленный медик был возмущен вышедшей статьей о том, как жительница Обнинска попыталась пройти диспансеризацию.

- Какая, на хрен, диспансеризация?, - приводит слова руководителя медучреждения обнинское издание. - Ее не нужно проходить, за нее нужно деньги получать.

Подробности беседы журналисты, по их утверждению, публиковать не стали из-за многочисленных ругательств со стороны главврача.

Чуть позже на сайте администрации Обнинска медик принес публичные извинения за некорректное общение, сославшись на накопившийся стресс.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.