Главврач обнинской больницы вспылил, но потом извинился

На днях состоялся разговор журналистки новостного портала Obninsk.Name с главврачом обнинской КБ№8.
Высокопоставленный медик был возмущен вышедшей статьей о том, как жительница Обнинска попыталась пройти диспансеризацию.
- Какая, на хрен, диспансеризация?, - приводит слова руководителя медучреждения обнинское издание. - Ее не нужно проходить, за нее нужно деньги получать.
Подробности беседы журналисты, по их утверждению, публиковать не стали из-за многочисленных ругательств со стороны главврача.
Чуть позже на сайте администрации Обнинска медик принес публичные извинения за некорректное общение, сославшись на накопившийся стресс.
Фото: новостной портал Obninsk.Name.
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