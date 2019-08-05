Собутыльники украли кредитку у приятеля, но снять деньги не смогли

05.08.2019 11:46 157

В полицию Козельского района обратился 51-летний местный житель с заявлением о краже банковской карты, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 5 августа.

Оперативники установили, что пострадавший накануне выпивал со своими знакомыми: 49-летней женщиной и 38-летним мужчиной.

Когда закончилось спиртное, гостеприимный хозяин передал свою кредитку и назвал код-пароль даме, чтобы она сходила за добавкой.

После продолжившегося застолья потерпевший уснул, а собутыльники забрали его кредитку и отправились к банкомату.

Однако снять деньги им не удалось, так как аппарат был неисправен.

В отношении подельников возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Приготовление к преступлению».

Фото: Pixabay.com