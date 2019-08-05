Кировчанину грозит 6 месяцев ареста за поддельные права

05.08.2019 10:36 176

Госавтоинспекторы остановили 36-летнего кировского автолюбителя для проверки документов.

Однако оказалось, что под указанным номером водительское удостоверение в базе не значится, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 4 августа.

Права изъяли и отправили на экспертизу. Проверка показала, что документ – подделка, изготовленная на струйном принтере.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Фигуранту грозит до 6 месяцев ареста.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.