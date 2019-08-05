Дачному вору грозит 6 лет тюрьмы за кражу на 4 000 рублей

05.08.2019 10:04 165

В полицию Малоярославецкого района обратилась 69-летняя пенсионерка с заявлением о краже.

Пожилая женщина обнаружила, что окно ее дачного дома разбито, а из помещения украдены морозильник и металлическая решетка от плиты.

Кроме того, дачный вор разобрал старенький телевизор, откуда похитил некоторые детали.

Сумму ущерба потерпевшая оценила в 4 000 рублей

Полицейские установили, что похитителем оказался 31-летний ранее судимый местный житель, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 4 августа.

Мужчина пояснил, что пробрался на дачу в поисках имущества, которое можно продать.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Фигуранту грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.