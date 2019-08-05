Строительный вагончик горел ранним утром в воскресенье в Калуге

05.08.2019 06:54 425

В воскресенье, 4 августа, в 4:44 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Загорелся строительный вагончик на улице Рубежной. На месте происшествия работали 6 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь потушили, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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