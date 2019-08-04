«Ховер» снес уличный фонарь ранним утром в Сухиничах

04.08.2019 11:11 192

Около 5 утра в воскресенье, 4 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Сухиничах.

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