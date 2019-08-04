«Ховер» снес уличный фонарь ранним утром в Сухиничах

Около 5 утра в воскресенье, 4 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Сухиничах.
Автомобиль «Ховер» въехал в столб уличного освещения на улице Ленина.
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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