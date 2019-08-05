Роспотребнадзор отчитался о результатах проверок школьного питания

05.08.2019 07:19 317

Роспотребнадзор сообщил об итогах ревизий школьного питания, проведенных в прошедшем учебном году.

Всего было проведено 95 проверок, в результате которых было возбуждено 95 административных дел, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 2 августа.

Из 48 проверенных поставщиков у 29 выявили нарушения.

По итогам ревизий было выписано штрафов на сумму 285 000 рублей.

Все выданные предписания об устранении нарушений были исполнены, а штрафы оплачены.

Фото: Pixabay.com