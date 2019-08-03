«Киа» вылетела с дороги под Малоярославцем

03.08.2019 14:38 128

Около 5 утра в субботу, 3 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. Автомобиль «Киа» съехал в кювет около деревни Гончаровка. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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