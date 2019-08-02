Набережную Яченского водохранилища перекроют из-за ралли

В связи с проведением ралли исторических автомобилей «Автострада 2019 Калуга» 17 августа будет прекращено движение транспорта по набережной Яченского водохранилища.

Как сообщается на сайте городской управы Калуги, проехать по набережной нельзя будет с 8 утра до 18.00. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Фото: pxhere.com.