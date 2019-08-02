Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 02 августа
$ 63.83 0.42
70.47 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Полицейские с помощью квеста рассказали детям о наркотиках

02.08.2019 15:00 1 166
Полицейские с помощью квеста рассказали детям о наркотиках

Сотрудники полиции вместе с представителями Уполномоченного по правам ребенка в области провели антинаркотический квест «Преступление или помощь?». На вопросы отвечали участники профильной смены «Закон и профилактика» в лагере «Звездный». Ребятам предстояло понять, как выйти из ситуации, в которой может оказаться каждый из них: получить заманчивое предложение о работе, связанное с продажей наркотиков. И главное- узнать, какое наказание может последовать после этого.

Также полицейские  продемонстрировали ребятам оружие и спецсредства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото: УМВД России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: полиция
Ещё строки

Березуйский овраг начнет меняться уже весной 02.08.2019 15:45

В Калуге выберут самые цветущие дворы 02.08.2019 14:25

В Хвастовичском районе горел жилой дом 02.08.2019 13:40

В Сухиничах торговали протухшим мясом 02.08.2019 13:15

Боровских женщин приглашают на бесплатную маммографию 02.08.2019 12:20

Трипс напал на бабынинские розы 02.08.2019 12:05

Обнинские разработки не дадут замерзнуть сахалинским машинистам 02.08.2019 11:55

За кражу 8 тысяч калужанин получил два с половиной года «строгача» 02.08.2019 11:34

17 мин времен Великой Отечественной взорвали в Износковском районе 02.08.2019 11:30

Житель Грузии ответит за убийство в Обнинске 02.08.2019 11:17

Народные новости
1359 2
pozor
436 5
Геннадич
1210 8
Meshootka

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

«Архстояние» 2019: лэнд-арт, технологии и современная опера

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

«Ростелеком» начислил 150 миллионов бонусов жителям Калужской области

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

Покупка ритуальных товаров: как не допустить ошибку?

Стенд информационный – простой способ узнать последние новости

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.