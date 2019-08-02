Полицейские с помощью квеста рассказали детям о наркотиках

02.08.2019 15:00 166

Сотрудники полиции вместе с представителями Уполномоченного по правам ребенка в области провели антинаркотический квест «Преступление или помощь?». На вопросы отвечали участники профильной смены «Закон и профилактика» в лагере «Звездный». Ребятам предстояло понять, как выйти из ситуации, в которой может оказаться каждый из них: получить заманчивое предложение о работе, связанное с продажей наркотиков. И главное- узнать, какое наказание может последовать после этого.

Также полицейские продемонстрировали ребятам оружие и спецсредства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото: УМВД России по Калужской области.