Полицейские с помощью квеста рассказали детям о наркотиках

Сотрудники полиции вместе с представителями Уполномоченного по правам ребенка в области провели антинаркотический квест «Преступление или помощь?». На вопросы отвечали участники профильной смены «Закон и профилактика» в лагере «Звездный». Ребятам предстояло понять, как выйти из ситуации, в которой может оказаться каждый из них: получить заманчивое предложение о работе, связанное с продажей наркотиков. И главное- узнать, какое наказание может последовать после этого.
Также полицейские продемонстрировали ребятам оружие и спецсредства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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