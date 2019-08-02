В Калуге выберут самые цветущие дворы

02.08.2019 14:25 202

Конкурс «Калуга в цвету» в этом году проводится в 14 раз.

В этот раз представлено семь номинаций:

- «Лучшее озеленение территорий организаций»;

- «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры»;

- «Лучшее благоустройство городских пространств организациями»;

- «Лучший цветущий двор многоквартирного дома»;

- «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов»;

- «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома» (в номинацию входят альпийские горки, скульптуры из растений, каркасные клумбы);

- «Лучший цветник / клумба во дворе многоквартирного дома».

В этом году для участия в конкурсе было подано более 300 заявок, сообщается на сайте городской управы. Итоги подведут 16 августа.

Фото: pxhere.com.