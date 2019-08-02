Боровских женщин приглашают на бесплатную маммографию

02.08.2019 12:20 55

В Боровском районе до 16 августа будет работать передвижной маммограф. Проверку врачи рекомендуют проводить ежегодно всем женщинам старше 40 лет. Передвижной комплекс находится на площади Ленина в Ермолино, сообщают «Боровские известия». Для проверки необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Специалист заполняет электронную карту, а затем выполняет снимок. Само исследование остаётся в электронной базе данных. Его передают в Москву, в Балашихинский диагностический Центр, там данные расшифровывают, а потом направляют по месту жительства обратившегося. У пациента обязательно берут номер телефона. Если находят опасный недуг, оперативно связываются и направляют на консультацию к профильному специалисту.

Фото: pxhere.com.