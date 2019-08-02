Боровских женщин приглашают на бесплатную маммографию

В Боровском районе до 16 августа будет работать передвижной маммограф. Проверку врачи рекомендуют проводить ежегодно всем женщинам старше 40 лет. Передвижной комплекс находится на площади Ленина в Ермолино, сообщают «Боровские известия». Для проверки необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.
Специалист заполняет электронную карту, а затем выполняет снимок. Само исследование остаётся в электронной базе данных. Его передают в Москву, в Балашихинский диагностический Центр, там данные расшифровывают, а потом направляют по месту жительства обратившегося. У пациента обязательно берут номер телефона. Если находят опасный недуг, оперативно связываются и направляют на консультацию к профильному специалисту.
Фото: pxhere.com.
|
Трипс напал на бабынинские розы 02.08.2019 12:05
Обнинские разработки не дадут замерзнуть сахалинским машинистам 02.08.2019 11:55
За кражу 8 тысяч калужанин получил два с половиной года «строгача» 02.08.2019 11:34
17 мин времен Великой Отечественной взорвали в Износковском районе 02.08.2019 11:30
Житель Грузии ответит за убийство в Обнинске 02.08.2019 11:17
Фальшивомонетчики предстанут перед судом 02.08.2019 11:07
Лесная охрана поделилась результатами проверок 02.08.2019 10:15
Автомобильные воры предстанут перед судом 02.08.2019 10:02
В Обнинске пропал 40-летний мужчина 02.08.2019 09:45
Калужанин похитил медный кабель 02.08.2019 09:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: