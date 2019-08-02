Более 54 000 звонков поступило в калужскую службу «112» за июль

02.08.2019 08:18 198

В июле операторским составом системы 112 Калужской области принято и обработано 54389 звонков и сообщений от населения, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 1 августа.

Чаще всего люди звонили, чтобы вызвать полицию и «скорую». Таких обращений было – 5584 и 6403 соответственно.

27% всех обращений были связаны с авариями в системах ЖКХ.

3,4% - расценено как детская шалость.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.