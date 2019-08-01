«Шкода» сбила пешехода возле городского кладбища

01.08.2019 17:42 232

В четверг, 1 августа, в 16:23 спасателям поступило сообщение о ДТП в переулке Труда в Калуге. Автомобиль «Шкода» сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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