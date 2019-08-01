Полицейские задержали 16-летнего серийного вора «по горячим следам»

01.08.2019 12:05 266

В полицию Калуги в течение суток обратились представители трех магазинов с заявлениями о краже, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 1 августа.

Злоумышленник камнем разбивал окно, забирался внутрь торгового помещения и похищал деньги из кассы. Всего было украдено 16 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и «по горячим следам» задержали 16-летнего жителя области.

Юноша не был ранее судим. Однако, в ходе расследования, полиция выяснила, что подросток совершил правонарушения и за пределами Калуги.

В настоящее время в отношении несовершеннолетнего подозреваемого возбудили три уголовных дела по статье «Кража».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.