Подельникам почти удалось похитить 600 тысяч у пенсионеров в Тарусе

01.08.2019 10:55 226

В полицию Тарусы обратилась неравнодушная гражданка и рассказала о подозрительной паре.

Мужчина и женщина подходили к пенсионерам и предлагали оставить на хранение крупную сумму денег.

Оперативники задержали подозреваемых в дверях квартиры одной пожилой пары. Стражей порядка вызвала бдительная соседка.

Подельники успели похитить почти 600 тысяч рублей, которые изъяли и вернули потерпевшим, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 1 августа.

Подозреваемыми оказались 30-летние граждане одной из республик ближнего зарубежья. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские проверяют, причастны ли задержанные к аналогичным преступлениям.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.