Похитителей аккумуляторов осудили на 4 года колонии строгого режима

30.07.2019 17:52 134

Дзержинский районный суд вынес приговор двум жителям Брянской области, которые обвинялись в хищении аккумуляторов на территории Юхнова. Следствие установило, что фигуранты причастны к пяти эпизодам хищений, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 30 июля. Злоумышленники похищали накопители с частных большегрузов ночью. В одном случае кража произошла с территории филиала ДРСУ-7 АО «Калугавтодор». Граждане свою вину полностью признали. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил фигурантам по 4 года колонии строгого режима. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.