Калужанка завоевала «серебро» в Италии

30.07.2019 14:12 288

В понедельник, 29 июля, в итальянской Генуе завершился чемпионат Европы по дзюдо спорта слепых, сообщил Калужский областной спортивный портал.

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