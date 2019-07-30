Руководитель фирмы пойдет под суд за нанятых нелегалов

В Малоярославецком районе на одном из предприятий было выявлено 12 нелегалов, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 июля.
Граждане трудились в организации, не имея патента, а кроме того они нелегально находились на территории страны.
Оперативники установили, что нарушителей принял на работу один из руководителей фирмы.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело «Организация незаконной миграции».
Фигурант свою вину полностью признал и выплатил 1,2 миллиона штрафа за нелегальных работников.
Тем не менее, теперь работодателю предстоит объяснить мотивы своего поступка в суде.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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