Руководитель фирмы пойдет под суд за нанятых нелегалов

30.07.2019 12:39 101

В Малоярославецком районе на одном из предприятий было выявлено 12 нелегалов, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 июля.

Граждане трудились в организации, не имея патента, а кроме того они нелегально находились на территории страны.

Оперативники установили, что нарушителей принял на работу один из руководителей фирмы.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело «Организация незаконной миграции».

Фигурант свою вину полностью признал и выплатил 1,2 миллиона штрафа за нелегальных работников.

Тем не менее, теперь работодателю предстоит объяснить мотивы своего поступка в суде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.