Малоярославцы создали петицию в адрес министра здравоохранения области

26.07.2019 17:48 177

Жители Малоярославецкого района и врачи местной ЦРБ запустили в соцсетях петицию с просьбой уволить главврача этой клиники, сообщил новостной портал Obninsk.Name в пятницу, 26 июля. Толчком для создания обращения стал случай, когда из-за отсутствия реанимационного оборудования медики «скорой» не смогли спасти мужчину с сердечным приступом. Открытое письмо с перечнем проблем возмущенные жители адресовали министру здравоохранения Калужской области. Фото: Pixabay.com



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